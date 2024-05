Melanoma scambiato per psoriasi: donna scopre di avere un tumore della pelle 13 anni dopo la comparsa del neo

di Cecilia Legardi

Una donna ha scoperto di avere il cancro dopo oltre 10 anni che domandava ai medici cosa fosse lo strano segno sulla sua gamba: è stato scambiato per psoriasi ed è diventato un cratere dalle dimensioni di una palla da cricket.

Lo sbaglio medico

Megan Grieves aveva 15 anni quando ha notato per la prima volta un neo dallo strano aspetto sulla sua gamba sinistra. La nonna le aveva consigliato di mostrarlo al medico di famiglia, ma lo specialista rispose che si trattava semplicemente di un punto in cui la pelle era secca e squamosa. Alla ragazza erano state suggerite delle creme idratanti, ma la condizione non sparì. In 13 anni il neo ha raggiunto le dimensioni di una moneta e i dottori hanno continuato a prescriverle delle pomate credendo che si trattasse di psoriasi. Quando ha compiuto 28 anni, Megan ha finalmente trovato un dermatologo che le ha dato una risposta più precisa, anche se terribile: si trattava di un melanoma. La ragazza si è sottoposta a due operazioni per rimuoverlo, ma l'incisione le ha lasciato un buco permanente, che arriva quasi fino all'osso. Grazie a un innesto cutaneo, Grieves spera che si noterà un po' meno.

La sua storia: «Non arrendersi»

Oggi Megan Grieves ha 36 anni, ha avuto 2 figli e ricorda la frustrante vicenda. «Quando ho compiuto 15 anni mia nonna ha detto che il mio segno sulla gamba non le sembrava nulla di buono e mi ha detto di andare dai dottori. Penso che in un periodo di 10 anni io abbia incontrato il medico di famiglia per questo neo circa 30 volte. Col passare del tempo il mio neo è diventato sempre più squamoso e a volte sanguinava». Poi arrivano la visita nel reparto di dermatologia, gli esami e la rivelazione: «Mi hanno chiesto se ero venuta da sola e allora ho capito che qualcosa non andava. Il mio cuore ha fatto una capriola, ma a quel punto ero ancora molto ingenua e non capivo cosa potesse esserci di così sbagliato in un neo. Successivamente mi hanno detto che era un melanoma.

Nonostante gli enormi passi avanti nella cura che hanno visto la sopravvivenza a melanomi balzare da meno del 50% a più del 90% negli ultimi anni, questa forma di cancro sta diventando più aggressiva nei giovani. L'esposizione ai raggi UV è uno dei fattori scatenanti. E, come per ogni altro cancro, una volta che le cellule tumorali entrano nel flusso sanguigno, la malattia può diffondersi in tutto il corpo. Fortunatamente, il cancro di Megan non era metastatico ed era localizzato solo su quel punto della gamba. «Mia nonna è morta ora, ma mi ha fatto andare avanti. Se non fosse stato per lei, forse non avrei mai fatto controllare il mio neo. Mi ha salvato la vita». La donna, però, non si sente sicura a indossare pantaloni e gonne corti, poiché la gente fissa il difetto sulla sua gamba. Attualmente è impegnata a raccontare la sua storia a più persone possibili, per esortarle a non accettare un no come risposta quando qualcosa non va e a non arrendersi.

