Melania Trump e la strana smorfia dopo aver sorriso a Ivanka: lo sguardo della First Lady diventa virale

Nuevo meme activado 😂



Melania Trump pic.twitter.com/TxaqBIKToE — Will-Sanchz27 (@willsanchz27) August 28, 2020

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Agosto 2020, 15:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'insofferenza diper le cerimonie di rito continua a manifestarsi. La First Lady degli Stati Uniti, moglie del presidente, ieri ha fornito un altro esempio di quanto non sia molto portata per i convenevoli e per le cerimonie ufficiali. Lo dimostra quanto accaduto al momento di salutare, una delle figlie di Donald Trump e dell'ex moglie Ivana.Il video dell'incontro e dei saluti traè diventato subito virale. Al momento di incontrarsi, infatti, la First Lady sfoggia un, che però sparisce un attimo dopo e lascia il posto ad unache sembra malcelare fastidio e insofferenza. Secondo molti, potrebbe essere il chiaro esempio di come i rapporti, all'interno di una famiglia allargata come quella di Donald Trump, non siano esattamente idilliaci.Non è la prima volta chealimenta sospetti di insoddisfazione e di rapporti non facili col marito e i suoi familiari. In più di un'occasione, infatti, la First Lady degli Stati Uniti si era mostrata restia a sorridere o a dare la mano al marito durante gli eventi ufficiali, conche più di una volta ha dovuto in qualche modo costringere la moglie ad apparire più felice davanti agli obiettivi.Il web, intanto, continua a parlare di Melania Trump: da un lato c'è chi, a partire da quella strana smorfia, ha provato a ricostruire i rapporti con la famiglia allargata, dall'altro c'è chi continua ad elogiare la First Lady. «Quella donna è una fonte inesauribile di meme», scrivono molti utenti su Twitter.