Usa, il ritorno di Melania Trump: la first lady riabbraccia la Nazione dopo 25 giorni

Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

NEW YORK - Di nuovo Melania.Di nuovo in pubblico, di nuovo al centro della scena, di nuovo lei.La First Lady, reduce da un digiuno di telecamere lungo oramai 25 giorni, è ufficialmente pronta per riabbracciare un’intera nazione rimasta col fiato sospeso: la sua.L’occasione è quella di un evento serale tra le mura della Casa Bianca volto ad onorare l’organizzazione a stelle e strisce Gold Star Families che riunisce per l’appunto i familiari di tutte le vittime della guerra in Iraq.A confermarlo è la portavoce della Prima Donna d’America, Stephanie Grisham: «Melania Trump ci sarà».La sua ultima apparizione risale al lontano 10 maggio scorso quando, al rientro in patria di tre ostaggi detenuti in Corea del Nord, offriva loro, al fianco del presidente Trump, un sorridente benvenuto presso l’aeroporto militare di Andrews, nei pressi di Washington.Poi l’improvviso ricovero in ospedale, le rassicurazioni, alcuni tweet. Ma non una sola immagine sin da allora.Al punto da alimentare voci, sospetti, vere e proprie teorie: «se n’è tornata a New York, lontana dal marito», «si sono lasciati», «ha subìto degli interventi di chirurgia plastica e non può farsi vedere». Queste sono soltanto alcune delle illazioni che si sono rincorse sulle pagine dei giornali statunitensi.Tutte smentite, in maniera netta, dal suo ufficio stampa. Che contestualmente anticipa, però, la sua mancata presenza al G7 in Québec nonché al summit tra The Donald e Kim Jong-un in programma a Singapore. Assieme ad alcune linee del suo discorso di questa sera.«Mio marito e io renderemo sempre omaggio alle nostre Forze Armate, ai veterani e ai familiari che li amano o che li hanno amati».Melania è pronta, dunque, per rimettere piede in quella prima linea istituzionale in cui si è fatta tanto apprezzare da un pubblico vasto e bipartisan.Melania è pronta, insomma, per ritornare.