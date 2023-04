Melania Trump rompe il silenzio su divorzio e processo di Donald: cosa ha rivelato

di Redazione web

Melania Trump, la "grande assente" nella vita del marito Donald, dopo circa un mese di silenzio, e nessuna apparizione pubblica, è tornata a parlare. Impossibile non notare la sua assenza la scorsa settimana durante la toccata e fuga dell'ex Presidente degli Stati Uniti a New York per presentarsi in Trubinale e dichiararsi «non colpevole» dei 34 capi d'accusa che gli sono stati contestati per il caso dei presunti pagamenti alla pornostar Stormy Daniels. L'ex first Lady, che nel corso degli anni è apparsa spesso accanto al marito in occasione di eventi pubblici, non era al suo fianco neanche quando - una volta tornato a Mar-a-Lago - ha denunciato il suo trattamento all'interno del sistema giudiziario statunitense.

Trump, Melania grande assente: voci di divorzio, cosa succede?

Trump in tribunale: «Unico mio crimine? Difendere l'America». E su Biden: «Vuole la terza guerra mondiale»

Melania Trump rompe il silenzio

Nei giorni successivi si sono diffuse voci e speculazioni sull'assenza di Melania, con la rivista People che ha riferito sulla base di fonti anonime che lei si sente «a disagio» con le apparizioni politiche, mentre Page Six ha riferito, sempre con fonti anonime, che era riluttante a unirsi alla campagna 2024 del marito.

Sui tabloid britannici, infine, si era fatta sempre più insistente la voce di divorzio in vista. Nessuna di queste speculazioni è stata confermata o smentita dalla moglie di Donald. Almeno fino a martedì mattina, quando il suo ufficio ha rilasciato tramite Twitter una dichiarazione ufficiale.

News organizations have made assumptions about the former First Lady's stance on subjects that are personal, professional, and political over the past few weeks. In these articles, unnamed sources are cited to bolster the author's claims. April 11, 2023

La dichiarazione, che non fa riferimento a fatti specifici, sembra però essere a tutti gli effetti una risposta alle voci circolate sulla stampa nell'ultima settimana. Nel tweet si legge: «Le organizzazioni giornalistiche hanno fatto supposizioni sulla posizione dell'ex First Lady su argomenti personali, professionali e politici nelle ultime settimane. In questi articoli vengono citate fonti anonime per sostenere le affermazioni dell'autore. Chiediamo ai lettori di esercitare cautela e buon senso nel determinare se le storie riguardanti l'ex First Lady siano accurate o meno, in particolare quando non citano la signora Trump come fonte di informazioni».

Il pranzo di Pasqua

Melania Trump, che non appariva in pubblico da circa un mese, è stata avvistata nuovamente in compagnia del marito in occasione del brunch di Pasqua. In un video postato su Instagram si notano gli altri commensali che li accolgono con una standing ovation nella sala da ballo di Mar-a-Lago dove i due sono seduti al consueto tavolo.

Easter brunch at Mar-a-Lago with Melania Trump and Donald J Trump pic.twitter.com/qmhWX222RE — 1776 (@TheWakeninq) April 10, 2023

Alcune fonti di Page Six del New York Post (tabloid del gruppo Murdoch) hanno spiegato che l'ex first lady ha accettato di avere un ruolo nella campagna elettorale del marito. «Hanno avuto un discorso importante durante il fine settimana, lui le ha detto: 'Ho davvero bisogno di te', e lei ha accettato di essere presente», hanno spiegato.

Secondo le medesime fonti, la sua apparizione con il tycoon domenica per il pranzo di Pasqua a Mar-a-Lago è arrivata proprio dopo che lui l'ha esortata (e convinta) a stare al suo fianco: «Il fatto che fossero solo loro due è stata una grande dichiarazione. Significava 'stiamo insieme, io sono al fianco di mio marito'».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Aprile 2023, 09:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA