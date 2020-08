Melania Trump star della convention repubblicana: «Mio marito Donald si batte per voi»

«Donald vuole solo il bene dell'America»: Melania Trump non tradisce le attese e si conferma finora la star indiscussa della convention repubblicana. Non c'è Donald Junior, Eric o Tiffany Trump che tengano. Quello della first lady è un intervento rassicurante e pacato, senza quella rabbia politica che finora ha caratterizzato la kermesse. «Non attacco i rivali perchè così significherebbe dividere il Paese»: altro che le bordate fin qui sparate contro Joe Biden e i democratici, accusati di essere ostaggio della sinistra radicale e di voler distruggere il Paese. Melania sceglie una linea diversa. Non quella di Eric Trump che poco prima aveva accusato Biden di non sapere nulla dei lavoratori e delle imprese. Non di Tiffany Trump che attaccato i media per manipolare la realtà solo per colpire il padre.La first lady, intervenendo dal Rose Garden della Casa Bianca, punta a un messaggio di unità e promuove l'immagine di un tycoon che ha a cuore solo il futuro degli americani, donne, bambini, veterani, lavoratori, imprese: «Mio marito Donald Trump si batte per voi, a prescindere da quello che dicono i media. Mio marito non è un politico tradizionale, gli piace agire. È una persona autentica, ci tiene, ha a cuore il futuro dell'America», assicura l'ex modella di origini slovene. Poi nelle ore in cui in Wisconsin si assiste ancora una volta alle proteste antirazziste, quelle contro una polizia sempre più violenta, Melania dice basta agli scontri, ai disordini e ai vandalismi in nome della giustizia: «Invece di buttare giù le cose riflettiamo sugli errori del passato», afferma riferendosi alla ormai nota guerra contro le statue simbolo di un passato colonialista e schiavista. Alla fine l'ovazione dei presenti e il presidente che, visibilmente commosso, si alza e va a baciare la first lady.