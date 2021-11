Meghan Markle usa il titolo da duchessa (ma non doveva farlo): ecco cosa sta succedendo

LOLNEWS.IT - Meghan Markle è entrata nella politica americana a gamba tesa sul congedo parentale retribuito: ora è nel BBB Act. La lettera al Congresso è in veste di duchessa di Sussex, tuttavia da palazzo storcono il naso per l’uso fuori contesto del titolo nobiliare. Meghan ha acquisito questo riconoscimento con il matrimonio e si presenta in questo modo anche da scrittrice: ‘La panchina’ è di “Meghan, duchessa di Sussex” anche se non mette piede in Inghilterra da due anni Un assistente del palazzo ha detto al Sunday Times: “Come membro della famiglia reale, se usi il titolo, significa che stai alla larga dalla politica. La duchessa del Sussex non ha il diritto di avere una voce più potente [sulla questione] di qualsiasi altra madre in America”. (Foto: Kikapress - Music: "Summer" from Bensuound.com)

Leggi anche: >> WILLIAM CONTRO IL RITORNO DI HARRY E MEGHAN IN INGHILTERRA: IL MOTIVO CHE SPIAZZA

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Novembre 2021, 12:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA