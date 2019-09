Meghan Markle, applausi scroscianti in Sudafrica per il suo discorso sull'essere "donna di colore"

Lunedì 23 Settembre 2019, 18:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unmolto apprezzato quello di Meghan Markle sull'essere una "donna di colore" durante il suo viaggio in Sudafrica Lunedì,e il principe Harry hanno iniziato il loro tour di dieci giorni nell'Africa meridionale a Città del Capo. La prima tappa della coppia è stata la cittadina di Nyanga, dove hanno partecipato a un seminario con il Programma di potenziamento delle ragazze di Mbokodo, che fornisce nozioni di autodifesa alle ragazze che hanno subito un gravi traumi.Dopo aver salutato i membri della comunità, la duchessa è salita su tronco d'albero per tenere un discorso:“Posso solo dire che mentre sono qui con mio marito come membro della famiglia reale, sono qui come madre, come moglie, come donna, come donna di colore e come tua sorella – ha detto la Markle, prima che la folla esplodesse in applausi - Ogni volta che una donna si difende da sola senza saperlo, difende da tutte le donne"La duchessa in seguito ha ringraziato alcune delle adolescenti con cui lei e il principe Harry avevano parlato in precedenza per essere stati così "aperti e onesti" sui pericoli che le donne affrontano in Africa: “I diritti delle donne e delle ragazze - ha aggiunto - sono qualcosa che mi sta molto a cuore e una causa per la quale ho speso la maggior parte della mia vita a difendere, perché so che quando le donne hanno il potere, l'intera comunità prospera”Anche il principe Harry è intervenuto sull’argomento: "Nessun uomo è nato per causare danni alle donne. Questo è un comportamento appreso e dobbiamo interrompere questo ciclo".La duchessa è una attivista umanitaria, in particolare sul tema dell'uguaglianza di genere e ha parlato molte volte dell'emancipazione femminile.L'attivismo di Markle è notoriamente iniziato in giovane età. A soli 11 anni ha costretto un produttore di sapone a modificare una pubblicità dopo aver scritto una lettera ad Hillary Clinton e altre figure di alto profilo lamentandosi del fatto che implicasse che le donne “appartenessero” solo alla cucina.