Meghan Markle, i sostenitori di Trump attaccano l'ex attrice: «Ha esagerato»

Meghan Markle attaccata anche dai sostenitori di Trump. Dopo le esplicite dichiarazioni dell'attrice durante la campagna elettorale di Trump, in cui ha detto chiaramente che se avesse vinto si sarebbe trasferita in Canada, i sostenitori dell'ex presidente si sono scagliati contro di lei dopo l'intervista rilasciata da Oprah.

Diversi sostenitori di Trump parlano della famiglia reale come di personi molto gentili e accoglienti e mettono in dubbio la parola dell'attrice, insinuando che abbia inventato delle accuse allo scopo di mettere in cattiva luce la corona. Diversi tweet hanno messo in luce come i sostenitori dell'ex presidente abbiano molto da ridire sull'intervista della Markle.

Che Meghan non stimasse Trump erano noto già da quando stava a Bukingham Palace. L'ex attrice infatti non ha partecipato al pranzo a palazzo quando arrivò Trump dicendo ufficialmente che era in congedo per maternità. In quell'occasione partecipò solo Harry che secondo i rumors di corte non ebbe alcun dialogo però con il presidente. Dopo l'apparizione televisiva congiunta di Meghan e Harry nel settembre 2020 per incoraggiare gli americani ad andare alle urne per votare Biden, Trump ha replicato a Meghan: «Non sono un suo fan. Ma auguro molta fortuna a Harry, perché ne avrà bisogno».

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Marzo 2021, 09:36

