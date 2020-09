Meghan Markle sempre più innamorata dello stile di Victoria Beckham: la duchessa sostiene il brand anche negli Usa

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Settembre 2020, 19:39

sempre più innamorata delle. Già da prima delle nozze con Harry la duchessa pare si sarebbe più volte fatta consigliare in merito a moda e stile dall'ex spice e pare che l'idillio tra le due continui.Nell'ultima apparizione in video con Harry Meghan ha indossato un capo della casa di moda di Victoria, ma non sarebbe certo la prima volta che accade. Ad agosto, ha scelto la camicia bianca rilassata dello stilista per una visita all'organizzazione benefica Baby2Baby, dove lei e Harry hanno aiutato a distribuire materiale per il rientro a scuola alle famiglie svantaggiate. E ancora prima ha indossato l'elegante tubino turchese agli Endeavour Awards a marzo.Finora, Beckham è la designer di più alto profilo ad aver continuato a vestire la duchessa da quando si è trasferita negli Stati Uniti. In precedenza, Meghan si affidava alla designer britannica Clare Waight Keller di Givenchy per il suo guardaroba formale, ma ora ha lasciato il marchio parigino. L'estetica di VB ha probabilmente definito un modo per le donne di vestirsi elegante, lucido e senza eccessi: Beckham è stata a lungo acclamata come il suo miglior ambasciatore del marchio, ma con Meghan ora in lizza per una maggiore influenza negli Stati Uniti, la sua fama potrebbe crescere, cosa che non guasterebbe alla casa vista la perdita che registra negli ultimi anni.In passato la duchessa aveva ammesso di adorare il marchio ma di non avere la siluette adatta per il tipo di modelli proposti. Un cambiamento di stile di Victoria è stato fatale perché l'amore scoccasse e il sodalizio, almeno fino ad ora, durasse.