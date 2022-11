Meghan Markle disse di no alla regina: il rifiuto che fece preoccupare Elisabetta

Nuove rivelazioni contenute nel libro di Gyles Brandreth dipingerebbero Meghan Markle distante dalla regina Elisabetta fin dal suo ingresso nella famiglia reale, risalente al 2018. Il libro "Elizabeth: An Intimate Portrait" racconta di come l'ex Sovrana fosse all'inizio felicissima che Meghan entrasse a far parte della famiglia rinunciando alla sua carriera di attrice a Hollywood.

Meghan Markle e Harry, crisi dopo il tradimento: divorzio vicino?

«Il principe Harry era il mio toyboy», spunta l'ex dal passato. Matrimonio con Meghan Markle a rischio? Ecco i dettagli

«La Regina aveva un tumore», la rivelazione (segreta) sulla morte di Elisabetta II

Il libro

Per questo, si legge che Elisabetta le offrì l'aiuto di Sophie, contessa di Wessex (moglie del principe Edoardo), per adattarsi alla vita della Royal Family ma, a sorpresa, Meghan Markle rifiutò l'offerta, chiarendo di non sentire il bisogno di essere aiutata.

Perché proprio Sophie? Perché la contessa mantenne per qualche anno il suo lavoro nelle pubbliche relazioni. Il resto è storia: nel giro di un paio d'anni, Meghan e Harry hanno abbandonato tutti i diritti e doveri reali, per trasferirsi in California e continuare a fare a modo loro.

Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- “William tradisce Kate con qualcuno vicino alla famiglia reale”, la pratica scabrosa che il Principe adora (e Kate non fa)

#AlessiaMarcuzzi e il training autogeno: «Voglio ringraziare me stessa...». Ecco perché https://t.co/fyMzgrhBgl — Leggo (@leggoit) November 29, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Novembre 2022, 13:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA