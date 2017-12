Meghan Markle, il primo Natale insieme alla famiglia reale. Ma dalle foto emerge un dettaglio

Martedì 26 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 14:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La prima di Meghan.e ilhanno preso parte alla tradizionale messa di Natale nel complesso residenziale di campagna di Sandringham, nel Norfolk, insieme alla. La coppia è arrivata a braccetto in compagnia del duca e della duchessa di Cambridge.Con indosso un cappotto marrone chiaro e un cappello marrone, stivali e borsa, la fidanzata di Harry ha fatto il suo ingresso in chiesa tenendo il principe sottobraccio e sorridendo alla folla che augurava loro buon natale.Meghan è apparsa completamente a suo agio mentre procedeva verso l'ingresso chiacchierando con Kate Middleton, incinta del suo terzo figlio, che camminava a fianco del principe William. Poco prima era arrivata la regina, il principe Carlo, la consorte Camilla e poi il principe Filippo.Dalle foto però non emerge alcuna immagine della futura moglie di Harry vicino alla Regina. È ancora troppo presto? Tuttavia nel messaggio alla nazione oltre ai temi più seri e toccanti come le parole riservate alle vittime degli attacchi terroristici di Manchester e Londra, la Regina Elisabetta ha dato il benvenuto nella famiglia all'attrice.