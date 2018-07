di Alessia Strinati

Domenica 15 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un appello disperato quello diche ha pregato pubblicamente la figlia, e il suo nuovo marito Harry, di mettersi incon lui perché crede. Dal quando ha perso il matrimonio della duchessa del Sussex non ha più avuto modo di vederla e teme di non poterla mai più riabbracciare.L'uomo crede che la famiglia reale tenga separata da lui la coppia e visti i suoi gravi problemi cardiaci, che gli hanno anche impedito di partecipare alle nozze, vorrebbe poter dare a Meghan un ultimo abbraccio. Thomas sostiene che tutte le volte che chiama la figlia risponde un un membro dello staff di Kensington Palace che le dice che è sempre impegnata, non ha più risposto ai messaggi e crede che questo sia per il volere della casa reale.Come riporta il Mirror sarebbe distrutto e ha anche aggiunto: «Se la regina è disposta a incontrare il nostro presidente arrogante, ignorante e insensibile, non ha nessuna scusa per non incontrarmi, non sono affatto così male». Il padre della duchessa si è detto anche dispiaciuto dal fatto che i fratelli di Meghan non sono stati invitati al matrimonio, ma ammette anche di aver compreso le ragioni della ragazza.