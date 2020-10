Meghan Markle si mostra in top e con orecchini etnici: la presa di posizione della Duchessa contro il dress code della Famiglia Reale

Meghan Markle senza freni. Durante il collegamento virtuale con il summit della rivista "Fortune" sulle donne più potenti della nuova generazione, la Duchessa ha sparato a zero contro il potere distruttivo dei social network e si è rivolta alla Famiglia Reale chiamandola freddamente l'"Istituzione". Perfino il suo outfit è parso come una netta presa di posizione. La distanza fra i Duchi "esiliati" in California e la Corona a Londra si fa sempre più incolmabile.

Collegata dal salotto di casa a Santa Barbara, seduta sul divano chiaro, la Duchessa del Sussex si mostra in tutta la sua spontaneità, spogliata dai rigidi dettami anche estetici della Famiglia Reale. Nelle precedenti apparizioni, Meghan Markle ha scelto la sobrietà degli outfit, abbigliamento di colori neutri, lontani dall'appariscenza e la sfarzosità del periodo sotto la Corona britannica. Stavolta però ha fatto un passo ulteriore per allontanarsi dal codice reale.

La giovane Duchessa sfoggia infatti un look decisamente informale: un comodo top di batik dalle spalline sottili che mette in mostra spalle, braccia e décolleté. Come accessori, degli orecchini etnici fatti a mano di Cuyana Luna. Una mise tipicamente californiana, estiva, che grida forte e chiaro la fine della dipendenza dalle formalità della Corona. A maggior ragione se poi viene condita dal discorso senza peli sulla lingua di Meghan: dal paragone fra social network a droghe a quel "the institution", un glaciale modo per chiamare la Famiglia Reale dalla quale lei e il compagno Harry sono "scappati".

