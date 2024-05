«Meghan Markle troppo nuda»: l'attacco della First Lady dopo la visita in Nigeria

di Dajana Mrruku

Meghan Markle è stata oggetto di critiche da parte della First Lady della Nigeria, Oluremi Tinubu, per aver indossato abiti considerati troppo "rivelatori" durante la sua recente visita nel Paese africano. La duchessa di Sussex, accompagnata dal marito, il principe Harry, si è recata in Nigeria all'inizio del mese su invito del Capo di Stato Maggiore della Difesa del Paese, il generale Christopher Musa. La visita aveva lo scopo di svolgere un tour di qualche giorno, durante il quale Meghan ha sfoggiato una serie di outfit che, secondo la First Lady, hanno urtato la sensibilità culturale locale.

La critica della First Lady

Come riportato dal "The Sun", Oluremi Tinubu ha colto l'occasione di un discorso pubblico, in concomitanza con il primo anniversario dell'insediamento del presidente Bola Tinubu, per lodare il significativo contributo delle donne in ogni ambito della società nigeriana. Tuttavia, non ha esitato a lanciare una critica velata alla duchessa di Sussex, che nel frattempo era rientrata negli Stati Uniti dopo il suo tour nel Paese africano. Nonostante i tentativi di mantenere una certa immagine e gli oltre 100 mila sterline spesi in gioielli e nuovi abiti, Meghan Markle è stata accusata di aver optato per un'eccessiva "nudità" nei suoi abiti.

La First Lady nigeriana ha sottolineato che le giovani ragazze e le donne in Nigeria «non desiderano imitare o emulare le star del cinema americano con la loro nudità».

Le preoccupazioni della First Lady

Le dure parole della First Lady rispecchiano una preoccupazione più ampia riguardo all'influenza della moda e dello stile occidentale sulle giovani generazioni in Nigeria. La First Lady Tinubu ha ribadito l'importanza di mantenere e proteggere le tradizioni culturali del Paese, soprattutto in un'epoca in cui le immagini e i messaggi globali sono facilmente accessibili. La sua critica non è solo rivolta a Meghan Markle, ma è anche un monito per le giovani donne nigeriane a rispettare e valorizzare la propria cultura.

