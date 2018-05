di Enrico Chillè

Altro che rose e fiori, nella famiglia allargata dila situazione non è mai stata così insostenibile. La sorellastra della neo-sposa del, ha infatti lanciato pesanti accuse nei confronti di, la madre di Meghan. Il tutto contravvenendo a quanto auspicato da, il padre di entrambe, in occasione delcelebrato sabato scorso: «Ora spero solo che Harry e Meghan possano divertirsi e riposarsi in luna di miele, e che il resto della famiglia chiuda la bocca, evitando di parlare di ogni cosa relativa al matrimonio».La 53enne Samantha, che soffre di sclerosi multipla, nei mesi intercorsi tra l'annuncio ufficiale e le nozze non le ha certo mandate a dire alla sorella, con cui condivide il padre Thomas. Le accuse, lanciate ai media statunitensi, erano decisamente velenose: «Meghan? Se spende tutti quei soldi per i vestiti, può spenderli anche per aiutare il padre, gravemente malato e indigente». E ancora: «Altro che principessa umile, non ci ha invitati al matrimonio perché. Nel suo giorno più importante ci saranno tanti sconosciuti, ma non noi. Lei è sempre stata, vedo che non è cambiata».Samantha, che in questi mesi è stata ospite di diversi programmi televisivi, ha anche scritto un libro sul suo rapporto personale con Meghan, una storia che potrebbe essere anche prodotta a Hollywood come lungometraggio o come serie tv. Le continue accuse non sono però andate giù a molti utenti, che su Twitter l'hanno criticata per la ricerca di attenzione, fama e soldi grazie al matrimonio della sorella, diventata all'improvviso una celebrità mondiale. Come riporta Metro.co.uk , la donna, intervistata dal conduttore britannico Piers Morgan, ha replicato con maggiore veemenza: «sul matrimonio di Meghan, ma. Sua madre ha venduto un'intervista esclusiva a Oprah Winfrey e ha già venduto alcune foto, molto personali ed esclusive, del matrimonio. Sono americana, vengo da un paese che prevede il diritto di parola e non saranno certo i media britannici a impormi il silenzio».Su Twitter, dove in seguito alle tante critiche Samantha ha modificato la privacy dell'account, la donna si è poi sfogata così: «Gli haters mi hanno fatto venire il torcicollo, è una buona scusa per andare a farmi un bel massaggio».