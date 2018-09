Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ancia il suo primcomee lo fa con il suo novello sposo e laa suo fianco. Una bella sorpresa quella ricevuta dall'ex attrice americana che, in veste di nuovo membro della famiglia reale britannica, lancia il suo libro di ricette.Si tratta di un libro, per il quale l'ex attrice americana firma ora la prefazione, il cui ricavato andrà fra gli altri alle famiglie delle vittime e ai superstiti dello spaventoso rogo della Grenfell Tower: l'edificio di edilizia popolare di Londra nel quale l'anno scorso morirono almeno 72 persone, inclusa una coppia di giovani architetti italiani. L'iniziativa è stata presentata oggi con tanto di esibizione ai fornelli, a cui Meghan ha partecipato spadellando con altre donne dopo aver indossato il suo grembiule a strisce di ordinanza.L'opera - intitolata 'Together: Our Community Cookbook' - contiene ricette, molte delle quali etniche, fornite dalle volontarie della Hubb Community Kitchen, un'istituzione sociale basata nelle immediate vicinanze della torre che aiuta i più poveri e i sopravvissuti di Grenfell. Meghan ha detto di sentirsi personalmente «connessa» al progetto e a un luogo nel quale - ha notato - le donne del quartiere possono «ridere, condividere il lutto, piangere e cucinare insieme». Durante l'evento è intervenuta brevemente anche la mamma di Meghan, Doria Ragland, presentandosi a tutti come Doria e salutando i presenti.Le 50 ricette provengono dalle cucine di paesi europei, nordafricani, del Medio Oriente e del Mediterraneo orientale. Un comunicato della famiglia reale spiega che Meghan si è recata più volte privatamente nel centro dopo averlo visitato per la prima volta in gennaio. Il progetto del libro è stato finanziato dalla Royal Foundation, un ente benefico istituito dai principi William e Harry assieme alle loro mogli Kate e Meghan.