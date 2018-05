Harry si sposa, ma il suo (presunto) vero padre non c'era: «Amante di Lady D per 5 anni»​

Laha prestato auna delle sue più- un'esuberante donna australiana soprannominata “la pantera”- per preparare l'ex attrice americana alla sua nuova vita reale., 49 anni, assistente segretaria della Regina, è passata da Buckingham Palace a Kensington Palace e i tabloid riferiscono che lasia pronta ai “sei mesi di apprendimento''.Il compito della signora Cohen rientrano nei piani di corte che permetteranno adi farla diventare una, 17 anni di esperienza come consigliere personale della regina, è sposata e madre di tre figli ed ha aiutato i duenella festa in giardino di martedì scorso a- dove Meghan ha fatto la sua prima apparizione comeSi dice che la signora Cohen sia felice del suo soprannome “Samantha la Pantera”, perchè moltosul lavoro. Alcuni anni fa laha chiesto all'australiana di organizzare una festa speciale a Buckingham Palace per celebrare lepiù potenti dellae ha mostrato tutto il suo carattere non considerandonella lista dicendo che "essere ricchi non era abbastanza" per un invito.