Meghan Markle, l'indiscrezione choc: «Ecco perché è scappata da Londra. C'entra Kate Middleton»

di Emiliana Costa

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Aprile 2020, 20:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come riporta il Daily Mail, la duchessa di Sussex avrebbe rivelato ai suoi amici americani il motivo per il quale lei, Harry e il piccolo Archie si sono trasferiti negli Stati Uniti. E c'entrerebbe ancheChe il rapporto tra le due cognate non fosse idilliaco, sarebbe stato fosse chiaro. Ma secondo i rumor i contrasti sarebbero arrivati al punto da spingere i duchi di Sussex alla "fuga" dal Regno Unito.Occhi puntati ora sul libro dei duchi di Sussex in uscita ad agosto. Bufera in arrivo a Buckingham Palace? Staremo a vedere.