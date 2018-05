Harry e Meghan: il trailer di Royal Romance, il film sulla loro storia d'amore

Mancano meno di due settimane al matrimonio dell'anno, il 'Royal Wedding' tra il, ma non ci sono solo i preparativi a preoccupare la famiglia reale, in primis la. Domenica prossima, infatti, uscirà l'atteso film Harry and Meghan: A Royal Romance, incentrato sulla storia d'amore tra il secondogenito di Carlo e Diana e l'ormai ex star di Suits.È bastato il trailer a causare un certo imbarazzo dalle parti di Buckingham Palace: tra le varie, ce ne sarebbe una ditra gli attori. Un imbarazzo non confermato direttamente dalla famiglia reale, ma di cui hanno parlato anche, il regista del film, e la produttrice Merideth Finn, a margine di una presentazione a Los Angeles. Ad ogni modo, gli autori del lungometraggio non sembrano troppo preoccupati dalla possibile reazione della famiglia reale. La stessaha infatti parlato così della scena 'incriminata': «Lasciamo pure che si preoccupino, la gente fa sesso e non c'è niente di male». Lo riporta Vanity Fair Non c'è, però, solo la scena di sesso a preoccupare Elisabetta e la sua stirpe. Il film è decisamente biografico e riporta fedelmente diversi momenti cruciali della storia d'amore tra Harry e Meghan, da quando si sono conosciuti a quando lui le ha chiesto di sposarlo. In mezzo, un percorso pieno di difficoltà, come la battaglia del principe per difendere i diritti della futura moglie in contrasto con il rigido protocollo della famiglia reale. Due esempi su tutti: la diffidenza nei confronti di Meghan, che ha alle spalle un matrimonio finito nel divorzio, e il tentativo (fallito) di Harry affinché la ragazza potesse continuare a gestire il proprio blog di moda e benessere.