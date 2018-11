Lunedì 19 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, 19 anni, non ce l'ha fatta. La ragazzina che solo alla fine dello scorso mese aveva incontratodurante il loro tour in Nuova Zelanda, è morta a causa di una rara forma di cancro contro cui combatteva dall'età di 16 anni.L'incontro della giovane Eva con il Duca e la Duchessa del Sussex era avvenuto a Wellington, presso la Government House, e la ragazza ne aveva pubblicato le foto sul proprio profilo Instagram, Eva's Wish, attraverso il quale documentava la sua lotta contro il tumore nasofaringeo che alla fine non le ha dato scampo. Proprio sul social la famiglia ha dato la triste notizia della morte di Eva, avvenuta domenica mattina tra l'affetto dei suoi cari.