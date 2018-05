Meghan e Harry, a Washington un pub per il matrimonio reale Video E Londra vieta i droni

LEGGI ANCHE

Intanto nella capitale inglese il passaggio di droni è stato bandito sopra Windsor per tutto il fine settimana del matrimonio reale del principe Harry e Meghan a causa di timori sulla privacy e sulla sicurezza. Lo scrive il Telegraph.



La polizia di Thames Valley ha chiesto un ordine di restrizione del regolamento di volo per i timori che la processione delle carrozze reali degli sposi possa essere ripresa dall'alto utilizzando i veicoli aerei senza equipaggio.



L'ordine è stato concesso dall'Autorità per l'aviazione civile (CAA) sia per sabato 19 che per domenica 20 maggio per garantire che anche gli ospiti che partecipano al ricevimento serale possano essere protetti. La polizia è preoccupata del fatto che più droni pilotati simultaneamente potrebbero collidere e cadere dal cielo, ferendo la coppia reale o la folla che fiancheggia il percorso.

La musica deiviene lanciata dall'impianto hifi del pub, mentre i clienti si godono i cocktail di "". Le pareti sono adornate con composizioni floreali rosa e bianche e la cucina è protetta da una statua di un Beefeater, le guardie cerimoniali che proteggono laÈ il Royal Wedding Pub, un bar pop-up a Washington DC che è stato creato per catturare l'entusiasmo per il matrimonio del principe, il 19 maggio, come spiega The Guardian Il locale ha già attirato centinaia di clienti ogni sera dal suo lancio ufficiale all'inizio di questo mese, con i più devoti disposti a fare la fila, a volte per ore. Il soffitto a volta con ventaglio e vetro colorato, è modellato sulla cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor, dove il principe Harry è stato battezzato e sposerà la sua sposa.Il Royal Wedding Pub è l'ultima creazione di Drink Company, che ha creato i pub ispirati a Game of Thrones e il festival annuale dei fiori di ciliegio di Washington. Cosa si beve? Il "Markle Sparkle", ovviamente, è uno dei drink più popolari, fatto con uno spritz Aperol con aggiunta di sidro di rose e decorazioni commestibili.Il cocktail "When Harry Met Meghan" viene servito in una tazza da collezione per matrimoni reali. La bevanda a base di scotch è fatta con lo zenzero, spiega The Guardian, un riferimento sfacciato ai capelli del principe Harry e banana.