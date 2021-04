Meghan Markle e Harry, il gesto inaspettato per l'anniversario di Kate Middleton e William. Oggi, i duchi di Cambridge hanno festeggiato dieci anni di matrimonio e da oltreoceano è arrivata una notizia inattesa. Al momento, infatti, i rapporti tra gli ex fab four non sarbbero dei migliori. Ma Harry e Meghan avrebbero compiuto un primo gesto distensivo.

Secondo l' Indipendent , i duchi di Sussex si sono congratulati in privato con William e Kate per il loro anniversario. Lo avrebbero fatto in privato, non passando per i social. Il principe William e Kate si sono sposati il ​​29 aprile 2011, nell'Abbazia di Westminster a Londra. Ed Harry è stato il testimone del fratello maggiore.

All'inizio della giornata, la regina Elisabetta e il principe Carlo hanno inviato auguri a Kate e William attraverso i social. Il principe Harry si è recentemente riavvicinato alla royal family per il funerale del nonno Filippo. Che gli auguri ai Cambridge sia il primo passo verso la pace? Staremo a vedere.



