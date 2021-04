Meghan Markle ha seguito i funerali del principe Filippo in tv: l'omaggio al nonno di Harry

Meghan Markle ha seguito in tv dalla sua casa in California i funerali del principe Filippo. Lo ha riferito la sua portavoce. «La Duchessa di Sussex sperava di poter partecipare ma non è stata autorizzata a viaggiare dal suo medico a causa della gravidanza», si legge in una nota. Meghan ha comunque scritto a mano un biglietto per accompagnare la corona di fiori che lei e il principe Harry hanno scelto per il duca di Edimburgo.

Meghan Markle e i funerali del principe Filippo

Il funerale del Principe Filippo si è tenuto in forma ristretta con 30 persone, separate a seconda dei nuclei familiari e senza grande clamore: tantissimi gli esclusi a causa delle norme anti-covid, ma Meghan Markle è stata tra coloro che hanno goduto di alcuni privilegi. La moglie di Harry ha fatto molto parlare di sé quando è stata resa ufficiale la decisione di non volare a Londra per salvaguardare la sua salute e quella della bambina, ma avrebbe davvero voluto essere presente alla funzione, come riportano alcuni tabloid, per sostenere Harry. L’ex attrice di Suits, però, ha preso accordi privati per guardare in live stream la cerimonia funebre del Principe Filippo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Aprile 2021, 18:07

