Meghan Markle , il gesto choc di Harry contro la famiglia reale: «Riguarda la madre Diana...». A poche settimane dalla morte del nonno Filippo, il secondogenito di Carlo e Diana torna a far parlare di sé. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, sarebbe pronto a "infliggere" una nuova doccia fredda alla royal family, dopo l'intervista choc a Oprah Winfrey. Ma andiamo con ordine.

Secondo l’esperto reale Russell Myers, il principe Harry sarebbe rimasto scioccato dalla gelida accoglienza ricevuta dalla sua famiglia ai funerali del duca d’Edimburgo. Per questa ragione, pur di non incontrare di nuovo i parenti, avrebbe preso una decisione incredibile. Secondo l'esperto, Harry potrebbe non tornare a Londra il prossimo primo luglio, quando sarà inaugurata la statua di mamma Diana a Kensington Palace.

Per Russell Myers non ci sono dubbi: «Harry è scioccato». E per non tornare a Londra avrebbe «un’ottima scusa». Meghan Markle quest’estate darà alla luce la loro seconda figlia e per il fratello di William sarebbe la motivazione perfetta. Harry aveva già deluso i sudditi di sua maestà quando ha deciso di ripartire per la California senza aspettare il compleanno della nonna Elisabetta. Perderà addirittura l'inaugurazione della statua dedica a Lady Diana? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Aprile 2021, 22:59

