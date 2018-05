Meghan Markle, il fratello contrario al matrimonio: la lettera arrivata al principe Harry

di Salvatore Maria Ferrarelli

C'è una persona che non è proprio entusiasta per il matrimonio dell'anno, tra il, ed è proprio ildi quest'ultima.In una lettera indirizzata al principe Harry, il fratellastro di Meghan,, critica sua sorella e avverte il principe Harry di non essere "troppo tardi" per annullare il matrimonio.Sempre nella lettera inviata alla rivista, il cinquantaseienne ha scritto: "Più passerà il tempo nel loro matrimonio più questo sarà il puù grande errore nella storia dei matrimoni reali".Il fratello maggiore della Markle parla del rapporto tra Meghan e il padre, che Thomas sostiene di aver aiutato la sorella con molti soldi.Secondo Thomas, che non vede sua sorella dal, il fatto che l'attrice americana non abbia invitato la sua famiglia al suo imminente, invitando invece "completi estranei", ha rovinato sempre più il loro rapporto.Nelle sue parole, Thomas parla della fama di star di Meghan, che ha recitato infino a poco tempo fa, e ha scritto "è molto evidente che la sua piccola fama hollywoodiana le è andata alla testa, trasformandola in una donna stanca, superficiale e presuntuosa".Concludendo la sua lettera, Thomas accusa Meghan di tenere da parte la loro "famiglia lacerata" non invitandoli al matrimonio reale, ma ammette che comunque la prossimaè "ancora mia sorella".Il mese scorso, Thomas ha detto alche Meghan ha "dimenticato le sue radici" e ama interpretare il ruolo della "persona del popolo e sta dando la più grande performance della sua vita. Una volta arrivata a Hollywood, si è trasformata in un'altra persona. Ha chiaramente dimenticato le sue radici e la sua famiglia. "