Tra i due, sostiene il Daily Star, non corre buon sangue da tempo. Sarà per questo che Thomas si esprime non esattamente in maniera lusinghiera della sorellastra: «Meghan non è la donna giusta per te - ha scritto, rivolgendosi proprio a Harry - Più passerà il tempo, più diventerà chiaro che questo è il più grande errore nella storia dei matrimoni reali».Meghan, dice il fratellastro - che, per la cronaca, non è invitato alla cerimonia - è «una donna stanca, superficiale e presuntuosa». «Ha usato suo padre fino a quando non è in bancarotta, poi si è dimenticata di lui in Messico lasciandolo in rovina. Lo tratta come se non lo avesse mai conosciuto. Non ricorda che se non fosse stato per lui, servirebbe ancora ai tavoli o farebbe la babysitter».