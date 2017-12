Meghan Markle, ecco chi è l'ex fidanzato italiano che ha scaricato per il principe Harry

Giovedì 28 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 15:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'annuncio del matrimonio tra il principeha sicuramente spezzato il cuore di molte giovani che hanno visto sparire i sogni di nozze con il bel rampollo della casa reale, ma sembra che non siano solo i cuori delle fanciulle quelli infranti.Secondo il Sun, Cory Vitiello, un giovane chef canadese non avrebbe preso bene l'annuncio del matrimonio. Si tratta dell'ex fidanzato di Maghan. Vitiello vive a Toronto ed è chef e titolare del ristorante Flock. L'uomo avrebbe conosciuto Meghan Markle durante le riprese di "Suits" e i due sono stati insieme dal 2014 al 2016 e i due sarebbero stati fidanzati fino all'incontro tra l'attrice ed Herry che dopo 3 mesi si sono fatti fotografare insieme. Tutto lascia pensate che Meghan abbia lasciato il cuoco per il principe e che Cory abbia sofferto brutte pene d'amore.Cuori infranti o meno, ormai, il dado è tratto Harry e Meghan saranno presto sposi, per la delusione, di fan, ammiratrici ed ex.