Meghan Markle, l'ex cognata e i nipoti (non invitati) arrivano a Londra prima delle nozze con Harry

La famiglia (allargata) dicontinua a imbarazzare Buckingham Palace a pochi giorni dal matrimonio tra l'attrice e il. Se, il padre di Meghan, resterà negli Stati Uniti sia per problemi di salute che per il caso delle foto del matrimonio vendute ai paparazzi per 100mila sterline, non si può dire lo stesso dell'ex cognata e dei nipoti., ex moglie del fratellastro di Meghan,, è infatti arrivata ieri all'aeroporto londinese di Heathrow ed è decisa a restare in Gran Bretagna fino a oltre il '', nonostante non abbiaufficiale al matrimonio. A dare la notizia, tra i primi, è stato il Telegraph . Come ammesso sia da Tracy che dai, i rapporti con Meghan si sono interrotti quasi vent'anni fa ma i tre, a Londra accompagnati anche da, la fidanzata di Tyler, non hanno mai mostrato rancore nei confronti di Meghan: «Noi siamo qui, se ci vorranno invitare ne saremo felicissimi. Altrimenti festeggeremo come tutti e saremo contenti per lei».Qualche risentimento, però, lo potrebbe serbare Meghan nei loro confronti: come se non bastassero le disavventure del padre Thomas, anchehanno qualche responsabilità nei continui imbarazzi provocati alla corte della regina Elisabetta. La cognata di Meghan, infatti, da qualche tempo ha creato un seguitissimo anche su Facebook , dal titolo Royal Wedding con i Dooley-Markle, in cui vengono riportate tutte le notizie sulle nozze tra Meghan e Harry ma anche diversi aneddoti dell'infanzia dell'ormai ex attrice. Il nipote 25enne Tyler, invece, producea scopo ricreativo nell'Oregon e qualche settimana fa aveva annunciato di aver creato una particolare varietà, chiamandola 'Markle Sparkle'.