Meghan Markle, nuove dichiarazioni choc di Harry a Oprah Winfrey: «Non si è suicidata solo per me e il bimbo in grembo»

Nuove dichiarazioni choc dal Principe Harry su Meghan Markle. L'intervista che la coppia ha rilasciato a Oprah Winfrey era solo l'inizio e la morte del duca di Edimburgo non ha richiuso il "vaso di Pandora". Il secondogenito di Lady Diana è un fiume in piena nel nuovo programma della più famosa intervistatrice americana. Nel corso di “The Me You Can’t See”, lo show per Apple Tv, Harry ha fatto nuove rivelazioni ed è tornato sulla depressione della moglie.

In queste ore si stanno diffondendo nuovi spezzoni dell'intervista al principe Harry. Negli stralci trasmessi ieri il principe parlava dell'abuso di alcool e droga per riempire il vuoto creato dalla morte della madre. Nell'intervista per il programma sulle malattie mentali, Harry parla anche della moglie e della sua prima gravidanza. Come aveva già rivelato lei stessa mentre aspettava Archie ha pensato al suicidio.

«La cosa che ha impedito a Meghan di suicidarsi è aver capito quanto sarebbe stato ingiusto nei miei confronti dopo tutto quello che era successo a mia madre. Non ha voluto mettermi nella condizione, ancora una volta, di perdere un’altra donna nella mia vita. E soprattutto non con un bambino dentro di lei. Il nostro baby», le parole di Harry che stanno facendo il giro del mondo. Il duca di Sussex ha poi confessato di vergognarsi per come ha gestito la situazione: «La cosa che mi ha spaventato di più è stata capire che mentre pensava a quelle brutte cose era lucida. Non era pazza. Non si stava rifugiando, in droghe o alcool. Era assolutamente sobria. Eppure nella quiete della notte si svegliava».

Lasciare il Regno Unito e la Famiglia Reale erano indispensabili per la sua salute. «Ricordo la sera in cui le sue lacrime mi hanno svegliato nel cuore della notte. Vederla piangere con la testa immersa nel cuscino era straziante. Ci siamo stretti in un forte abbraccio», ha raccontato sempre Harry. Poi sulla madre: «Vorrei che avesse potuto incontrare Meghan. Vorrei fosse ancora qui per Archie. Ho una sua foto nella cameretta di mio figlio e il suo nome è stata una delle prime parole che ha pronunciato. Dopo mamma e papà ha detto nonna, nonna Diana».

