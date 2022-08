Meghan Markle, dall'Australia commenti choc: una conduttrice le dà della «cretina». Cos'è accaduto

«Meghan è una cretina, una svitata». Non usa mezzi termini, la conduttrice australiana Natalie Burr durante il suo programma mattutino, in diretta, commentando l'ultima intervista di Meghan Merkle, concessa a The Cut, supplememento femminile del magazine New York. Nell'articolo, la moglie di Harry, torna a parlare dello strappo dalla famiglia Windsor, ormai due anni fa, che ha portato la coppia Harry e Meghan a trasferirsi negli Stati Uniti. «Non riuscivo nemmeno a sopportare l'intero articolo», ha detto la conduttrice, nota al pubblico australiano per il suo candore.

Parole poco lusinghiere per Meghan

Nell'articolo dell'Indipendent la duchessa del Sussex è descritta come una svitata. «Tosser» è la parola usata dalla conduttrice, termine che può tradursi come cretina. «È così che la descriveremmo in Australia» chiosa la conduttrice.

L'intervista della discordia

Nell'ampia intervista su The Cut, Meghan ha riflettuto sull'impatto che ha avuto la stampa scandalistica britannica sulla vita familiare della coppia e sull'allontanamento da suo padre, Thomas Markle. Ma la dichiarazione della duchessa ha scatenato i tabloid inglese, quando ha parlato del rapporto tra Harry e suo padre, il Principe Carlo. «Harry mi ha detto, 'ho perso mio padre in questo processo», ha rivelato l'ex attrice americana, in riferimento all'azione giudiziaria contro il gruppo editoriale che pubblica il Daily Mail, che non sarebbe piaciuta ai vertici di casa Windsor, in particolare all'erede al trono.

Sull'argomento Meghan ha espresso il suo punto di vista, alimentando ancora nuove polemiche, auspicando che non «accada a loro ciò che è successo a me», in riferimento al rapporto interrotto con suo padre Thomas; ma da palazzo è arrivata una nota rassicurante: «il principe di Galles ama entrambi i suoi figli».

