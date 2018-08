Meghan Markle, l'ira del padre: «Se morissi sarebbe meglio per lei, non vedrò mai il mio futuro nipote»

E' countdown per il primo compleanno da Duchessa di Meghan Markle, che il 4 agosto spegnerà 37 candeline. La bella ex attrice, ora consorte reale, quel giorno "festeggerà" andando al matrimonio del migliore amico di infanzia del suo Harry, dove - siamo sicuri - ruberà la scena alla sposaIntanto hanno già cominciato ad arrrivare i primi regali: in particolare la PETA, associazione animalista, ha inviato a Meghan una borsa bordeaux firmata Alexandra K., realizzata senza materiali di derivazione animale. Un'occasione per ricordare, con un regalo, l'impegno contro lo sfruttamento animale, al quale la Duchessa del Sussex si è già dimostrata sensibile.