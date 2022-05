Meghan Markle accusata di essere possessiva con Harry: «Sembra che lo comandi»

Amore reale e possessivo. Continua la bufera di critiche per Meghan Markle, che da tempo è sotto assedio da parte dei media per diversi motivi. L'ultima "accusa" mossa alla duchessa è l'essere possessiva nei confronti di Harry. Come riporta il Sun, la duchessa è stata vista «soffocare» il principe Harry durante un evento importante. A confermarlo è un esperto del linguaggio del corpo.

Leggi anche > Marica Pellegrinelli ritrova il sorriso con il nuovo fidanzato: la reazione a sorpresa di Eros Ramazzotti

L'esperta Judi James ha dichiarato: «Meghan ha adottato la modalità 'comando, controllo, guida', mettendo entrambe le mani attorno al viso di Harry mentre si baciavano». Non molto tempo dopo, anche l'ex maggiordomo della principessa Diana , Paul Burrell, aveva sollevato questa preoccupazione. Parlando con OK!, il signor Burrell aveva detto: «Pensavo che Meghan fosse una boccata d'aria fresca che avrebbe modernizzato la famiglia reale e portato tutti gli elementi vitali che mancavano, ma che tipo di amore è questo? Sento che è sembrata soffocante».

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Maggio 2022, 23:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA