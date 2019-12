Harry e Meghan costretti a ritornare a Londra dopo la "fuga" a Los Angeles

Meghan Markle e Harry scomparsi nel nulla. Che fine hanno fatto? L'indizio social lasciato da lei​

Venerdì 13 Dicembre 2019, 16:19

Il principe Harry e Meghan - insieme al piccolo Archie - sono a Los Angeles da fine novembre ma di loro si sono perse le tracce. Nel senso che la coppia reale conduce negli Usa una vita riservatissima, nella villa di Doria Ragland, la mamma di Meghan, insieme allo staff e ai bodyguard, sempre attenti a difendere la loro privacy.ma qualcosa è andato storto: Carlo, il papà di Harry nonché l'erede sempre più vicino al trono di Elisabetta, non avrebbe gradito e avrebbe richiamato, quasi un ordine, alla coppia di ritornare a Londra entro la vigilia di Natale.e passeranno le festività a Frogmore Cottage, a Windsor, con la sola compagnia di Doria Ragland ed evitando di andare a Sandringham per unirsi al resto della famiglia reale. Lo riporta "Io Donna" che cita fonti vicine alle Royal Family. Non è escluso anche un “faccia a faccia” con Carlo che potrebbe costringere la coppia a scegliere tra la vita coronata e la libertà.