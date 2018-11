Sabato 10 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Muore di, ma per il medico che l'ha visitata era soloMichelle Roach, 32 anni, è morta a causa di un embolia polmonare che però il dottore che l'aveva visitata aveva scambiato per semplice stress. La donna inglese, mamma di una bambina,dopo aver iniziato ad avere una serie di problemi respiratori.«Mi disse solo che sentiva il fiato corto, niente di più», ha detto la dottoressa che l'ha visitata spiegando che la paziente non le aveva fornito indizi per cui necessitasse una visita in ospedale. Il medico infatti ha pensato si trattasse solo di uno stato d'ansia e ha rimandato a casa la sua paziente. Pare però che la donna avesse questo disturbo da tempo e ora il marito accusa la dottoressa di essere statata troppo superficiale: «Se avesse detto che aveva bisogno di analisi più accurate oggi sarebbe ancora viva», ha raccontato a Metro L'uomo ha avviato una causa legale contro il medico, accusandolo di aver ucciso la moglie con una diagnosi sbagliata, fatta in modo troppo superficiale. La donna si è sentita male mentre portavano a spasso il loro bambino, dopo essere stata portata in ospedale i medici hanno capito che si trattava di embolia polmonare, ma per Michelle non c'è stato più nulla da fare.