Il medico gli diagnostica una gastroenterite. Ragazzo di 13 anni muore di peritonite acuta

Sabato 14 Dicembre 2019, 14:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È morto dopo che il medico aveva erroneamente diagnosticato il suo caso dicome una, 13 anni, era stato male per una settimana accusando problemi a camminare, vomito, diarrea perdita di appetitito e letargia. Il caso risale alnel, in. Si stanno svolgendo ora le indagini per appurare le responsabilità del decesso.Il giovane era collassato sul pavimento del bagno e successivamente, portato in ospedale, è morto. A quanto risulta, era stato in precedenza esaminato due volte dal dottoral, che gli aveva diagnosticato unaL'errore nella diagnosi ha comportato la mancaza dei, come ha riferito il medico legaledurante l'inchiesta che si sta tenendo. Secondo l'indagine infatti la morte di Luca poteva essere evitata. La causa del decesso è stata confermata come. La madre di Luca,ha detto agli inquirenti di aver riferito al medico che suo figlio accusava. Ma il dottor Bilokopytov nega di essere stato messo al correntente del fatto che il ragazzo sentisse dolore.Il medico legale ha voluto sottolineare che: «Piuttosto che criticare l'operato di Bilokopytov, è di gran lunga più importante ricordare che nella professione medica. Per scovare tutti i dettagli occorre analizzare e scrutinare lae condurre un attento esame per stabile la diagnosi provvisoria, ma, specie se tra esse può essercene una mortale».La mamma di Luca ha scritto unain omaggio a suo figlio: “Tu credevi nelle persone. E in nome di ciò, cercherò al meglio di credere che questo caso arriverà alla giudta conclusione per te. Perché tu meritavi molto di più. Il mondo ha perso un campione”.