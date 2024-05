Mal di testa atroce, per l'ospedale è un "virus fastidioso": 19enne muore di meningite. La preghiera ai medici: «Non lasciatemi morire»

di Redazione Web

È stata aperta un'inchiesta sulla morte di un adolescente deceduta per errore nella diagnosi medica: una meningite è stata scambiata per un'infezione virale. Mia Ginever, 19 anni, è morta nel 2022 al Frimley Park Hospital di Camberley, nel Surrey in Gran Bretagna, perché i medici hanno ritardato la somministrazione di antibiotici salvavita.

L'improvviso manifestarsi della malattia

La ragazza aveva accusato mal di gola, dolori, mal di testa che erano peggiorati durante la settimana e macchie rosse sul corpo, motivo per cui era andata al pronto soccorso per farsi controllare. I medici le dissero che aveva un virus «fastidioso» e poteva tornare a casa. Tuttavia, il dolore di Mia si era aggravato e lei era tornata in ospedale con la mamma Mel, 47 anni, quando notò che le macchie rosse sul suo corpo non svanivano.

La ragazza avrebbe supplicato la mamma Mel, 47 anni, di «non lasciarla morire» mentre veniva trasportata d'urgenza in ospedale con un dolore lancinante alla testa. Appena arrivata, medici e infermieri si precipitarono attorno a lei ma, nonostante le apparenze, ci avrebbero voluto cinque ore prima di visitarla. All'inizio non le fecero nessun esame del sangue o somministrarono antibiotici, ma solo un cerotto adesivo contenente liquidi e analgesici.

Un nuovo medico di turno fece finalmente ordinare degli esami del sangue in cui si scoprì che aveva la meningite B e alla fine le diede degli antibiotici, otto ore dopo il suo arrivo in ospedale.

Chi era Mia Ginever

La ragazza era una brava studentessa che sognava di diventare un'arredatrice d'interni e un mese prima della sua morte aveva annunciato di voler diventare donatrice di organi.

«L'intero futuro di Mia è stato portato via senza alcuna colpa da parte sua. Aveva così tanto da dare al mondo ed era pronta ad iniziare la sua vita - ha detto Mel al Times - Avevamo fiducia che i medici prendessero le giuste decisioni. Se avessi avuto la minima idea che stesse per morire, avrei urlato».

Le colpe dei medici

L'ospedale di Frimley Park ha ammesso che i medici non hanno valutato adeguatamente Mia per meningite e sepsi e che non hanno seguito il protocollo del servizio sanitario nazionale di somministrare antibiotici entro un'ora dal suo arrivo in ospedale.

Dall'indagine dell'ospedale è emerso che Mia aveva già sviluppato una sepsi meningococcica quando è arrivata d'urgenza per la seconda volta all'ospedale di Frimley. Si è riscontrato la prima diagnosi di un’infezione virale aveva influenzato le decisioni prese dai medici.

Dalla morte di Mia, i Ginever hanno raccolto 70.000 sterline per la Meningitis Research Foundation e i suoi genitori hanno sensibilizzato l'opinione pubblica sul vaccino contro la meningite B. Gli organi di Mia hanno contribuito a salvare la vita di quattro persone.

