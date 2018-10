Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I medici gli avevano detto che si trattava dida fieno, invece era unparticolarmente aggressivo. Aaron Winstanley, di Barton nel Lincolnshire, èdopo unaQuando ha inziato a sentirsi male era convinto di avere un cancro, ma i dottori minimizzavano i suoi sintomi e per mesi è stato lasciato senza terapie con la diagnosi di una semplice febbre.Quando ha perso la vista in un occhio, come riporta Metro , gli sono stati fatti dei test più approfonditi che hanno rilevato la presenza di una massa. Ad Aaron è stato diagnosticato un rabdomiosarcoma alveolare in stato terminale. Il giovane ha iniziato subito con cicli di chemioterapia, ma purtroppo lo stato della malattia era troppo avanzato. Una speranza c'era: un trattamento chiamato immunoterapia, molto costoso e disponibile solo in Germania. La compagna di Aaron ha avviato una raccolta fondi per poter tentate il tutto per tutto, però il 30enne è morto prima ancora di riuscire a partire.La fidanzata ha dato l'annuncio sui social, dicendo che ora con i soldi raccolti ha intenzione di portare a termine un progetto caro anche ad Aaron: la fondazione di un ente di beneficenza per aiutare le altre persone, persone che non hanno le possibilità per curarsi e avere una chance di vita.