di Domenico Zurlo

La tempesta Medicane sta provocando il panico in Grecia , dove tre persone sono state dichiarate disperse dopo inondazioni e tempeste improvvise in diverse parti del Paese ellenico. Medicane - un mix tra le parole Mediterraneo e hurricane, cioè uragano - ha colpito soprattutto le aree orientali della Grecia, come l'isola di Eubea: qui un giovane e una coppia di mezza età sono stati segnalati come dispersi dalla TV di Stato. La protezione civile ha dichiarato di aver avviato operazioni di ricerca e soccorso intorno alla città di Mantoudi.

Ad essere colpita anche la penisola del Peloponneso: secondo gli esperti i venti fortissimi sarebbero ora orientati verso la Grecia del Nord e Nord-Est. La tempesta ha provocato un caos nel traffico in molte aree del Paese, con strade allagate per la pioggia, blackout di corrente e alberi caduti. Centinaia le richieste di assistenza ai vigili del fuoco per case allagate, per rimuovere alberi abbattuti o altri detriti, e per alcune persone intrappolate in auto.