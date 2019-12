McDonald's choc: ragazzo di 19 anni accoltellato e sfregiato in volto con l'acido

Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato e colpito al viso con un acido mentre stava cenando al McDonald's.

L'attacco è avvenuto venerdì sera in un ristorante della catena di fast-food a Gravesend, nel Kent, intorno alle 23.

La vittima è stata soccorsa sul posto e portata in un ospedale di Londra. Le sue condizioni sono descritte come serie ma stabili. Per l'aggressione è stato arrestato poco dopo un ragazzo di 18 anni con l'accusa di gravi lesioni.



Sabato 21 Dicembre 2019, 14:06

