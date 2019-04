Mc Donald's, a cena mamma vede la figlia di 2 anni con un preservativo in bocca

Ultimo aggiornamento: 21 Aprile, 13:31

Una mamma è rimasta inorridita quando ha visto la figlia di appena due anni mettersi un preservativo in bocca raccolto nel McDonald's. La piccola, ieri sera, era con entrambi i suoi genitori quando ha trovato lo strano oggetto al Warnbro McDonald's di, in Australia. Erano in fila alle casse quando si sono girati e hanno visto la bambina mettersi in bocca il preservativo raccolto in qualche angolo del locale. Subito dopo la corsa in ospedale per paura che avesse potuto contrarre qualche malattia. "Sono tornata al banco per ordinare qualcosa e mia figlia era con mio marito erano poco dietro di me, non so come sia successo ma quando mio marito l'ha guardata, sta succhiando un preservativo nero," ha raccontato. "Gli abbiamo immediatamente lavato mani e bocca e dato da bere, in quelle situazioni non sai davvero cosa fare. Eravamo terrorizzati".La famiglia poi immediatamente dopo si è recata nell'ospedale più vicino per controllare se la figlioletta potesse aver contratto malattie sessualmente trasmissibili, ma il dottore gli ha anche detto di tornare al McDonald per prendere il preservativo in modo che potesse essere analizzato. Quando Wendy è tornata, afferma che il personale si è rifiutato di darle il preservativo ed era disgustata da come l'avevano trattata. "E se ci fosse qualcosa di serio e mia figlia fosse stata contagiata? Dobbiamo aspettare tre mesi per fare un esame del sangue su di lei", ha detto. McDonald's si è scusato per l'incidente e ha dichiarato che la pulizia è la loro priorità. "Siamo molto dispiaciuti per l'incidente che si è verificato, prendiamo sul serio situazioni come questa", ha detto un portavoce. "La sicurezza sono le nostre misure principali - ha aggiunto - ci assicuriamo che il turno delle pulizie chiamiamo percorso di viaggio avvenga ogni 30 minuti". Ma quella scena giura Wendy "non la dimenticherò mai".