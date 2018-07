Reazione allergica da Mc Donald's, bambino di 10 anni morto per choc anafilattico

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Adorava i piatti del Mc Donald's e come spuntino aveva scelto, il cosiddetto Chicken wrap. Ma per un bambino di 10 anni quel pasto sarebbe stato fatale. La mamma non si sarebbe informata sugli ingredienti del panino, poi la tragedia.È accaduto a Dublino, in Irlanda. Come riporta il sito Metro.co.uk , era stata la mamma a comprare a Maleek Lawal (questo il nome del piccolo) e a suo fratello l'involtino al pollo. La famiglia si era trasferita da poco dalla Nigeria ed eraPer far trascorrere qualche ora di serenità ai figli, la donna li avrebbe portati dal barbiere e nel fast food. Poi il dramma. Al bambino avrebbero iniziato aInutili i soccorsi. Maleek sarebbe morto poco dopo. L'esame post-mortem avrebbe messo in luce che il bimbo è morto per unoMaleek infatti sarebbe stato allergico a diversi alimenti, tra cui proprio il latte. E dall'inchiesta sarebbe emerso che la signora Lawalal momento di ordinare il pasto al Mc Donald's.Secondo il medico legale Myra Cullinane il bimbo sarebbe morto dunqueL'esperta avrebbe anche raccomandato ai genitori di bambini con allergieche descrivono in dettaglio gli ingredienti dei pasti forniti.