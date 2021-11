Maxi incendio nell'area del teatro dell'opera di Parigi: a fuoco un palazzo

Un grande incendio si è sviluppato questa mattina vicino a L'Opera di Parigi, in boulevard des Capucines, sollevando una colonna di fumo visibile a distanza. Le fiamme sono divampate in un edificio di sette piani che ospita alloggi e uffici: nessuno al momento è rimasto ferito nell'incendio che si è sviluppato al terzo piano in una zona uffici come riporta Le Figaro. I pompieri che hanno lavorato ore per domare le fiamme divampate in un'area di circa 900 metri quadrati, non hanno per ora stabilito le cause del rogo.

L'intera area è stata transennata durante le operazioni di soccorso, mentre la Prefettura di Parigi ha chiesto via social ai cittadini di «evitare la zona». A due anni e mezzo dall’incendio che ha devastato la cattedrale di Notre Dame l’imponente colonna di fumo che si è alzata dall’area dell’opera Garnier ha fatto tremare molti parigini che temevano di aver perso un altro monumento storico della città.

🚨#INTERVENTION Ce matin, vers 10h30, les secours sont appelés pour un violent feu 17 boulevard des Capucines à Paris II. Aucune victime n'est à déplorer.

