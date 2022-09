Mattia Sorbi, ferito in Ucraina il giornalista italiano, la Farnesina: «È stato operato». Morto il suo autista

Apprensione per il giornailsta italiano, Mattia Sorbi, che sta raccontando da freelance la guerra in Ucraina. Il giornalista, che ha commentato quanto sta accadendo nel conflitto tra Russia ed Ucraina anche per il Tg1 della Rai, sarebbe stato ferito in un incidente a Kherson, secondo quanto conferma all'Ansa la Farnesina, da dove riferiscono di essere «in contatto costante con il giornalista coinvolto nell'incidente: è curato, abbiamo notizie positive sullo stato di salute, ha poca copertura per comunicare ma dispone di un contatto libero» scrive l'Ansa.

Zaporizhzhia, l'Aiea lancia l'allarme: «Diversi danni nella zona del reattore»

Mattia Sorbi come sta

Secondo le notizie riportate dall'Ansa che ha contattato la Farnesina, dall'Ucraina arrivano notizie positive sullo stato di salute di Mattia Sorbi; si troverebbe in un ospedale, la cui zona è sotto il controllo dei russi. Le sue condizioni non sarebbero gravi, è stato operato è cosciente e non in pericolo di vita e la Farnesina sta «lavorando per farlo rientrare, in sicurezza, in Italia appena possibile».

Sottomarino nucleare russo vicino alla Sicilia, è armato con 24 missili: aerei Nato lo seguono dall'alto

Il suo messaggio su Facebook

«Cari amici, grazie moltissime per la vostra solidarietà e per tutto l'affetto che state dimostrando in questi giorni, preoccupati per la mia assenza di contatti. Sto bene e sono al sicuro, ma purtroppo le difficoltà di comunicazione in Ucraina mi hanno impedito di essere online come al solito. Probabilmente sarà così ancora per qualche giorno, ma l'importante è non avere problemi. Sto raccogliendo tante storie da raccontarvi e non mancherò di farvi sapere!» è il messaggio scritto dal giornalista sul suo profilo.

Morto il suo autista

Il conducente del veicolo su cui viaggiava il giornalista italiano ferito nella regione di Kherson, Mattia Sorbi, è morto sul colpo nell'esplosione della mina ucraina che ha ferito il reporter. Lo afferma il ministero della Difesa russo, citato dalla Tass.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Settembre 2022, 15:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA