​Invitano tutti i contatti di Facebook al "matrimonio virtuale": «A quello vero non verrete, ma ora fateci il regalo»

La stagione dei matrimoni sta per ricominciare, e con essa l'interrogativo riguardo al regalo da fare agli sposi una volta ricevuta la partecipazione. Va da sè che - in mancanza di un invito ufficiale - non si è tenuti a fare alcun regalo. Ebbene, c'è chi è pronto a testimoniare il contrario: a una ragazza è stato chiesto di inviare un regalo agli sposi nonostante non solo non avesse rapporti con la sposa da dieci anni e non conoscesse il futuro marito, ma non fosse stata neanche invitata al matrimonio.

Matrimonio "virtuale", regalo reale

A raccontarlo, su Reddit, è stata la sorella della diretta interessata. Parte da una premessa: «Mia sorella ha un'amica su Facebook, che chiameremo Jane. Hanno lavorato insieme in un ristorante dieci anni fa ed erano amiche allora, ma quando sono passate al college si sono allontanate e ormai la loro unica connessione è che non sono riuscite a ripulire i loro amici di Facebook». Con questo presupposto, la ragazza è rimasta molto sorpresa quando è stata invitata a un evento creato sul social network e chiamato "Il matrimonio di Jane e Mike" (di nuovo, nomi di fantasia), ma è stata comunque felice per l'amica e ha accettato l'invito. Ed è così che ha scoperto che Jane aveva invitato a quell'evento tutti i suoi amici di Facebook, circa 200 persone. Nella descrizione dell'evento si legge che i due stanno per sposarsi e hanno organizzato un matrimonio riservato alla famiglia e agli amici intimi, e che praticamente nessuno degli amici Facebook era stato invitato. Ciononostante, avevano creato il matrimonio "virtuale" per tutti coloro che volessero fare loro un regalo ugualmente, allegando la lista di nozze. A questo punto, la ragazza, che non aveva neanche mai sentito parlare dello sposo, ha semplicemente declinato l'invito e ha lasciato il gruppo.

I commenti

La storia ha molto colpito gli utenti di Reddit, che hanno espresso i loro pareri. Uno ha detto: «Non capisco come certe persone riescano a guardarsi allo specchio». Un altro ha suggerito: «Prendi una foto degli oggetti che hanno elencato nella lista do nozze e invialo come "regalo virtuale"».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Aprile 2023, 12:47

