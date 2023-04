Matrimonio vietato ai bambini, la sposa litiga con la cognata: «Le ho chiesto di lasciare suo figlio neonato a casa, mi ha minacciata»

C'è chi si sposa immaginando di avere presto dei bambini. E chi mette subito le cose in chiaro, organizzando un matrimonio vietato ai più piccoli. Nessun dress code, ma una sola regola: «I figli restano a casa». Ma quando una sposa ha provato a dirlo alla cognata, che aveva da poco partorito, la sua reazione non è stata quella sperata.

Il racconto

La futura moglie si è sfogata su Reddit. Sul blog ha raccontato la sua scelta e la frustrazione per la risposta della cognata. «Tra pochi mesi sposerò il mio fidanzato e stiamo ultimando tutti i dettagli per il nostro grande giorno. Una cosa che ha causato un po' di tensione è il fatto che mia cognata abbia appena ha avuto un bambino poche settimane fa e ha insistito per portarlo al matrimonio», ha scritto la donna.

«Abbiamo chiarito fin dall'inizio che non vogliamo bambini al nostro matrimonio, poiché vogliamo che sia una cerimonia per soli adulti. Lo abbiamo comunicato a tutti i nostri ospiti, incluso mia cognata, ma lei si è opposta e ha detto che non può assolutamente lasciare il suo neonato a casa», dice ancora. «Questo è il nostro giorno speciale e abbiamo programmato che fosse in un certo modo. Non è giusto che lei ci venga contro, è irragionevole».

La cognata minaccia la sposa

La sposa ha aggiunto che sua cognata ha minacciato di non partecipare al matrimonio. «Forse esagero, ma allo stesso tempo non voglio scendere a compromessi su ciò che abbiamo programmato per il nostro matrimonio», ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Aprile 2023, 16:21

