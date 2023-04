Il video del matrimonio finisce male: il fotografo invia per sbaglio i filmati con gli insulti a sposi e invitati

di Redazione web

Matrimonio rovinato dal fotografo incaricato di girare il video delle nozze. A dirla tutto, durante il giorno più bello tutto è filato liscio per la coppia di novelli sposi, ma la brutta sorpresa è arrivata un anno dopo, quando hanno chiesto al videomaker di inviare loro tutto il girato grezzo realizzato durante la cerimonia e il ricevimento. Nel video - non ancora tagliato e montato - si potevano ascoltare con chiarezza gli insulti rivolti dall'operatore all'indirizzo di sposi e invitati.

Gli insulti nel video

I protagonisti della vicenda, che hanno raccontato tutto ai giornali inglesi, sono Lois Ghost-Adderley e il marito Lee, entrambi 28enni di Faversham, nel Kent. La coppia si è sposata nell'agosto 2021 e poco dopo ha ricevuto il video del matrimonio. Quando è arrivato, non era completamente soddisfatta del servizio ottenuto ma lì per lì non ha dato troppo peso alla cosa. In particolare, non giudicavano sufficienti le scene in cui fossero presenti famiglia e amici. E così, adistanza di un anno, si è rivolta nuovamente all'agenzia per ottenere - dietro pagamento - il girato grezzo e poter rivivere quei momenti. Solo una settimana fa, quando Lois e Lee hanno terminato di vedere tutti i video, si sono accorti degli insulti. Ora, riguardare quelli che avrebbero dovuto essere i momenti più belli, lascia l'amaro in bocca.

