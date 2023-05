Matrimonio, la sposa fa causa agli invitati che disdicono all'ultimo momento: «Per recuperare le loro quote»

di Redazione web

Il desiderio di ogni coppia di sposi prossima al matrimonio è che gli invitati partecipino alla gioia del loro giorno più bello, ma c'è una sposa che ha pensato di adottare un metodo a dir poco drastico per assicurarsi che i suoi ospiti non diano disdetta all'ultimo secondo: fargli causa.

La sposa fa causa agli invitati

La futura sposa, il cui matrimonio è fissato a ottobre 2024, ha pubblicato sui social la sua idea per assicurarsi che gli invitati alle nozze non disdicano l'impegno una volta data conferma: «Quando invierò le partecipazioni, voglio scrivere che se daranno conferma della propria presenza ma poi non verranno, farò loro causa per ottenere un risarcimento pari al costo da me sostenuto per cibo e servizi che non hanno consumato.

I commenti

Il post della sposa è stato riproposto da un utente di Reddit nel forum dedicato ale stranezze dei matrimoni, scatenando i commenti della community. «Il primo passo per assicurarti che al tuo matrimonio non venga nessuno», ha scritto un utente. «Spero che lo faccia davvero e il giudice si faccia una grassa risata», ha commentato un altro. «Potrebbe far pagare una cauzione e restituirla agli invitati presenti al giorno del matrimonio», commenta ironicamente un terzo.

