Matrimonio organizzato in segreto in una scuola per aggirare le norme anti Covid, denunciato wedding planner

Un organizzatore di matrimoni si trova nei guai dopo aver creato un assembramento in una scuola. La polizia ha sorpreso centinaia di persone stipate in una scuola a nord di Londra, a Stamford Hill, in violazione delle restrizioni sul coronavirus.

Dopo una segnalazione gli agenti sono intervenuti e hanno trovato 400 persone insieme in un ambiente ristretto, senza che nessuno rispettasse le norme di distanziamento. Pare che tutti si trovassero nella scuola per festeggiare un matrimonio dopo che il wedding planner aveva provato a trovare questo escamotage per poter celebrare il rito e fare la festa eludendo le leggi che il Regno Unito in questo periodo di pandemia ha varato a riguardo.

L'organizzatore dell'evento sarà segnalato per il pagamento di una multa di 10.000 sterline, mentre ad altri cinque partecipanti sono stati emessi avvisi di penalità fisse di 200 sterline, ha detto la polizia

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Gennaio 2021, 13:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA