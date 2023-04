Pochi ospiti al matrimonio, gli sposi mandano inviti sui social a sconosciuti. «Così da avere più soldi nelle buste»

di Redazione web

Matrimonio con gli sconosciuti. Una coppia di canadesi, Vanessa Yawney e Derek Loewen, si sono sposati lo scorso 7 aprile, ma avendo pochi parenti in vita hanno deciso di allargare il giorno di festa a un gruppo di sconosciuti. Come? Mandando inviti su Reddit, il social famoso negli Stati Uniti.

La coppia di sposini, già genitori di due bambini, voleva rendere il giorno più importante della loro vita memorabile. Così, avendo poche persone da invitare, hanno deciso di invitare persone a caso sui social. La loro storia ha avuto grande attenzione in Canada e i due novelli sposi sono stati intervistati da alcune tv locali. «Speriamo che tutti voi possiate unirvi a noi, il 7 aprile 2023, al rifugio per picnic di St Vital Park per il nostro matrimonio», l'annuncio pubblicato sui social. In tanti hanno commentato, dividendosi tra chi ha pensato fosse una bella iniziativa e chi invece ha avuto un pensiero più malizioso.

«Vi servono più soldi per il viaggio di nozze?», domanda qualcuno. «Un modo innovativo per aumentare il valore dei regali», ha scritto un altro. Loro, però, hanno allontanato qualsiasi accusa, rilanciando i buoni propositi. «Chiediamo solo che questo giorno sia memorabile», ha commentato la sposa.

