Matrimonio da incubo: due invitate vestite di bianco, una indossa un abito nuziale. La sposa in lacrime

Una sposa è rimasta in lacrime nel suo giorno speciale quando ha notato non una, ma ben due ospiti vestite di bianco durante le celebrazioni del suo matrimonio. Per le invitate, l'etichetta impone il divieto di indossare vestiti che possano in qualche modo ricordare quello tradizionalmente candido della sposa, ma in questo caso si è andati ben oltre le buone manienre. Il passo falso al ricevimento è stato immortalato da un'altra invitata (che aveva scelto un abito appropriato) e condiviso su TikTok ottenendo oltre 20mila commenti.

L'invitata in abito da sposa

Il video pubblicato sui social da Isabella Santos Giha è diventato rapidamente virale con oltre 16 milioni di visualizzazioni in un giorno, e mostra una delle donne in questione che indossa un lungo abito di pizzo bianco mentre l'altra è ritratta seduta in quello che la tiktoker descrive come "un vero abito da sposa". Bianco, con fiori applicati e gonna in tulle: a guardarlo, in effetti, risulta difficile sostenere che non si tratti proprio di "quel" vestito. In un post sotto il video, Isabella ha fatto appello agli spettatori: «Per favore, non indossare mai il BIANCO al matrimonio di qualcuno. È triste e mancanza di rispetto». E infatti la sposa sembra davvero triste: nell'ultimo frame del video si vede la giovane in bianco e ingioiellata, ma quasi in lacrime.

I commenti

Uno dei commenti principali, che ha ricevuto oltre 40.000 "Mi piace" sulla piattaforma, ha incoraggiato di passare all'azione. Diceva semplicemente: «Vino rosso». Molti altri concordarono sul fatto che fosse necessaria una sorta di vendetta, con uno che scriveva «Oops, ti ho versato addosso il mio drink» e un altro che diceva che avrebbe cacciato gli ospiti che avevano osato vestirsi di bianco.

